Артист Иван Краско выписан из больницы

Народный артист России Иван Краско, которого в конце августа госпитализировали с подозрением на микроинсульт, выписан из больницы.

Как сообщает ТАСС, 10 сентября он выйдет на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город» в театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем «Я вернулся в мой город», в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», — сообщили в пресс-службе театра.

25 августа сообщалось, что народный артист России Иван Краско попал в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова с инсультом.