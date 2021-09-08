Артист Иван Краско выписан из больницы

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Народный артист России Иван Краско, которого в конце августа госпитализировали с подозрением на микроинсульт, выписан из больницы.
Артист Иван Краско выписан из больницы
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, 10 сентября он выйдет на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город» в театре имени В.Ф. Комиссаржевской. 

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем «Я вернулся в мой город», в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», — сообщили в пресс-службе театра.

25 августа сообщалось, что народный артист России Иван Краско попал в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова с инсультом.

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