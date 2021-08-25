Российский артист Иван Краско госпитализирован

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Народный артист России Иван Краско попал в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова с инсультом.
Российский артист Иван Краско госпитализирован
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.

«У него лёгкий инсульт. Он в нормальном состоянии — шутил, разговаривал. Он в Алмазовском центре. Врачи сказали, что это всё восстановится, надеемся, что всё будет в порядке», — сказал он.

Ранее российский актёр и юморист Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», рассказал о своём состоянии после госпитализации.

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