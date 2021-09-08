Суд в Москве признал законным штрафы Twitter на сумму 19 млн рублей
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Отмечается, что судом были рассмотрены жалобы Twitter на решения по шести протоколам, которые были составлены в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter — без удовлетворения», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Судебные заседания по делам данных социальных сетей пройдут 14 сентября.