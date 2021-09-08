Суд в Москве признал законным штрафы Twitter на сумму 19 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter по шести эпизодам на общую сумму 19 млн рублей за отказ удалить незаконный контент. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд в Москве признал законным штрафы Twitter на сумму 19 млн рублей
  • © AP

Отмечается, что судом были рассмотрены жалобы Twitter на решения по шести протоколам, которые были составлены в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter — без удовлетворения», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Судебные заседания по делам данных социальных сетей пройдут 14 сентября.

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