Twitter и Facebook грозят в России новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент

Короткая ссылка
RT
Владельцам соцсетей Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Судебные заседания по делам данных социальных сетей пройдут 14 сентября.
Twitter и Facebook грозят в России новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент
  • Reuters

Оштрафовать также могут мессенджер Telegram, как сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», — отметили в суде.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).

Как указывает агентство, ссылаясь на материалы суда, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн руб., Facebook — до 28 млн руб.

26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить