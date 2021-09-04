Twitter и Facebook грозят в России новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент
- Reuters
Оштрафовать также могут мессенджер Telegram, как сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.
«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», — отметили в суде.
Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).
Как указывает агентство, ссылаясь на материалы суда, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн руб., Facebook — до 28 млн руб.
26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.