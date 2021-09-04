Twitter и Facebook грозят в России новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент

Владельцам соцсетей Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Судебные заседания по делам данных социальных сетей пройдут 14 сентября.

Оштрафовать также могут мессенджер Telegram, как сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», — отметили в суде.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).

Как указывает агентство, ссылаясь на материалы суда, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн руб., Facebook — до 28 млн руб.

26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.