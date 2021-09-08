Губернатор Волгоградской области Бочаров назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Евгений Зиничев погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая человека. Непоправимо рано ушёл из жизни настоящий российский офицер, который преданно служил Отечеству, отдавая службе всего себя», — отмечается в телеграмме Бочарова, направленной в МЧС России.

С соболезнованиями выступил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передаёт pravda-nn.ru.

«Евгений Николаевич останется в памяти настоящим патриотом, для которого честное и преданное служение Отечеству, спасение людей при чрезвычайных ситуациях всегда были смыслом и делом жизни», — заявил он в своей телеграмме.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.