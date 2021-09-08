Убивший свою семью в Пермском крае подросток отправлен на принудительное лечение
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«Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Постановление о переводе молодого человека в психиатрический стационар уже есть в деле.
4 марта Следственный комитет предъявил обвинения 16-летнему подростку, который признался в убийстве своей семьи в Пермском крае.
По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьском он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.