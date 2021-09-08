Число заболевших COVID-19 среди вакцинированных в России составило не более 2%
- РИА Новости
Она отметила, что учитываются заболевшие позже 42-го дня после вакцинации, поскольку это «тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда, по идее, пациент уже заболевать не должен».
«Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты», — цитирует её слова ТАСС.
По слова Самойловой, 90% госпитализированных с COVID-19 — это непривитые пациенты.
Также глава Росздравнадзора сообщила, что в России не зафиксировано информации, указывающей на проблемы с безопасностью вакцин от коронавирусной инфекции.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.