Золотов назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой

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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью главы Росгвардии Евгения Зиничева.
Золотов назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Сегодня нас постигла невосполнимая утрата — при исполнении служебного долга трагически погиб глава МЧС генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Светлая память о настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах», — заявил Золотов.

По его словам, Зиничев — пример настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного бойца, имя которого навсегда останется в истории страны.

«И погиб он как истинный герой, спасая жизнь другого человека», — цитирует Золотова Newinform.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.

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