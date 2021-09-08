Автоэксперты высказались по поводу проекта о штрафах за нарушение тишины автомобилистами

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировали в беседе с RT внесение мэром Москвы Сергеем Собяниным в Мосгордуму пакета поправок в законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

«Проблема действительно есть, жалобы у людей есть. У каждого из нас свои истории, когда ночью гремела музыка, ревела техника. То есть запрос от общества есть, безусловно. Возможно, надо действительно увеличить штрафы, но для меня интереснее другая тема: как этих людей ловить? Я сплю, под домом пронеслись три мотоцикла с диким рёвом, я не видел ни номера, ничего. Вся проблема: как их реально поймать и наказать», — подчеркнул Игорь Моржаретто.

По словам Максима Кадакова, этой проблемой надо заниматься.

«Но меня всегда интересует механизм... Мысль верная, что этим надо заниматься, но надо смотреть, как это будет реализовано... Поэтому борьба с шумом в таком мегаполисе, как Москва, — это важная задача, но заниматься надо не только автомобилями, но и другими источниками шума», — добавил собеседник RT.

Ранее Собянин сообщил, что 8 сентября внёс в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

В частности, он предложил ввести запрет на использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Также он предложил в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, было предложено штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме — с помощью камер, оснащённых шумомерами.