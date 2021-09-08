Аксёнов назвал гибель Зиничева невосполнимой потерей

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Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС России Евгения Зиничева.
Аксёнов назвал гибель Зиничева невосполнимой потерей
  • © МЧС

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Telegram-канал главы республики.

«Соболезнуем родным и близким. Евгений Николаевич очень многое сделал для российского Крыма. Случаются такие ситуации, когда жизнь вносит свои коррективы», — заявил Аксёнов.

По его словам, это невосполнимая утрата.

«Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека», — добавил глава республики.

Со своей стороны, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что светлая память о Зиничеве навсегда останется в сердцах его сослуживцев и друзей, передаёт ФАН.

«Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая жизнь человека. Поступок героя. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Всю жизнь он посвятил служению Родине», — отметил Лимаренко.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.

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