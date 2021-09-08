Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России. Больше 30 лет Евгений Николаевич Зиничев отдал служению Отечеству. Он всегда успешно выполнял даже самые сложные задачи, обеспечивающие безопасность и суверенитет нашего Отечества», — заявил Алиханов.

По его словам, Зиничев погиб как настоящий герой, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

В свою очередь, заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.

«И он навсегда останется для нас одним из самых светлых примеров героизма, который только можно себе представить в мирное время, в которое мы живём», — сказал он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.