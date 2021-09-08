Пять человек из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске не выходят на связь
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«На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь. Мы не знаем их статус. Непонятно: они в доме или уехали? Ждём этой информации», — приводит Интерфакс слова Хромушина.
Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Ногинске Московской области увеличилось до 15, в том числе двое — в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате взрыва газа в Ногинске получат по 1 млн рублей.
Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом «360» рассказала, что после взрыва газа её семья оказалась заблокирована в квартире.