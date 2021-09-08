Косачёв заявил, что Зиничев не был кабинетным министром

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений.

«Генерал Зиничев был известен всей стране, поэтому я тоже могу сказать о нём самые искренние слова уважения, признательности за всё, что он для нашей страны сделал на всех своих постах, включая, разумеется, и последнюю миссию, миссию министра, находящегося на передовой, ну и министра, который принимает на себя все удары, которые наносит судьба по стране, по людям», — заявил Косачёв.

По его словам, трагическая гибель Зиничева ещё раз подтверждает, «что он не был кабинетным министром».

«Он спасал людей, он спасал их до последнего вздоха, уж извините за патетику. Он отдал себя всего служению родине, служению людям, он выполнил свой офицерский и профессиональный, свой человеческий долг. Поэтому склоняем головы, искренняя благодарность и вечная память», — заключил сенатор.

О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября.

Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.