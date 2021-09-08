Жители Подмосковья сдают кровь для пострадавших от взрыва газа в Ногинске

Жители подмосковного Ногинска и соседних городов сдают кровь для пострадавших от взрыва газа в одном из местных домов.

«Доноров у меня пока достаточно. У нас очередь, сейчас в коридоре сидят человек 15—20. Как только стало известно о ЧП, люди сразу пошли. Телефоны не замолкают. Люди очень активно едут, идут. И жители Ногинска молодцы, и электростальцы, и из Черноголовки. Так что пока у нас всё есть, мы справляемся», — заявила в беседе с «Радио 1» заведующая станцией переливания крови Ногинской центральной районной больницы Мария Абросимова.

По её словам, желающие сдать кровь должны взять с собой паспорт, поскольку всё необходимо зарегистрировать и проверить.

Она добавила, что на станции заготовлено более 1 т плазмы, идёт заготовка и других компонентов.

Также стало известно, что жильцам, пострадавшим в результате взрыва газа, окажут материальную помощь, передаёт «Правда.Ру» со ссылкой на администрацию Богородского городского округа.

«Сейчас ещё волонтёры беседуют не только с жильцами пострадавшего дома, но и соседних, потому что где-то окна повылетали, где-то повреждены лоджии», — уточнил представитель администрации.

Ранее в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.