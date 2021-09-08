Сенатор Клинцевич назвал Зиничева настоящим офицером

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Сенатор Клинцевич назвал Зиничева настоящим офицером
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«Находясь в такой ситуации, он, как положено офицеру, исполнил свой служебный долг до конца, спасая человеческую жизнь, при этом погиб. Кроме огромного уважения, сожаления, соболезнования родным и близким и всей стране, что ещё можно сказать о настоящем офицере? Он для нас пример. Вечная память настоящему герою», — заявил Клинцевич в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это человек незаурядных интеллектуальных и профессиональных качеств.

«Я Зиничева знал, ещё когда мы проводили в Калининграде совещание с комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации. Тогда он был начальником управления ФСБ по Калининградской области», — сказал сенатор.

Как добавил Клинцевич, тогда он впервые увидел Зиничева и убедился, насколько это профессиональный, компетентный генерал.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.

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