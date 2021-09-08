Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой», — заявил Мишустин.

Он отметил, что все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Зиничева при исполнении служебного долга.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Зиничева.

Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.