Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
  • © МЧС

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой», — заявил Мишустин.

Он отметил, что все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Зиничева при исполнении служебного долга.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Зиничева.

Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить