Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
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Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой», — заявил Мишустин.
Он отметил, что все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Зиничева при исполнении служебного долга.
Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Зиничева.
Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.