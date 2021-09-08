Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева

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Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС три года. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

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