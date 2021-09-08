Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в доме в Ногинске

Очевидцы рассказали подробности о первых минутах после взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске.

«Слышали с утра хлопок сильный. Чуть не подскочили с кровати. Тут рядом школа строится. Сначала подумали, что там упала какая-то плита или какая-то авария сильная», — заявил в беседе с сайтом «Москва 24» житель одного из соседних домов.

Ещё один очевидец отметил, что дом, где произошёл взрыв газа, считался одним из лучших в районе.

Со своей стороны, мужчина, который в момент происшествия находился во дворе пострадавшего дома, отметил, что было «очень громко».

«Я такого взрыва в жизни не слышал. Меня взрывной волной просто швырнуло на землю — настолько сильно было. А потом сверху полетели камни и куски раскуроченных рам — даже от двух соседних домов. Всё затянуло пылью», — сообщил он в беседе с kp.ru.

Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом «360» рассказала, что после взрыва газа её семья оказалась заблокирована в квартире.

«Страшный грохот, всё попадало. Дверь заклинило, не выйти никуда. На балкон выйти тоже не можем, дверь даже внутри заклинило. Потом через время МЧС нам лестницу спустили. На балконе все стёкла разбиты были, всё свалено было», — заявила она.

По её словам, из близких никто не пострадал, но все испытали большой стресс.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.