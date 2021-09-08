Более 200 сотрудников МЧС работают на месте взрыва газа в Ногинске

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Более 200 спасателей работают на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске.
Более 200 сотрудников МЧС работают на месте взрыва газа в Ногинске
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

«Сейчас работают 215 человек и 51 единица техники — это общая группировка сил и средств», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.

Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.

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