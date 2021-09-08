Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал Рогозин в Telegram.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.