В Роструде рассказали о нововведениях в работе трудовых инспекторов

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Руководитель Роструда Михаил Иванков рассказал о нововведениях в работе трудовых инспекторов.
В Роструде рассказали о нововведениях в работе трудовых инспекторов
  • РИА Новости

«Теперь обязательно должны быть профилактические визиты, которые заключаются в том, что инспектор приходит помочь. Наша задача не наказать, а сделать так, чтобы нарушений не было», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По итогам таких визитов инспектор штрафовать не сможет — он выдаст рекомендации по улучшению ситуацию в трудовой сфере у работодателя.

Иванков также напомнил, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила по охране труда. Их главная задача — предупреждение производственных исков.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.

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