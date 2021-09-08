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Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве

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В Москве во время эпидемии коронавируса были введены щадящие ограничительные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, когда в столице происходит «нарастание угрозы», власти принимают «локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости». 

Ранее мэр столицы сообщил, что резервные госпитали Москвы для инфицированных коронавирусом пока не будут закрывать.

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