Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве

В Москве во время эпидемии коронавируса были введены щадящие ограничительные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, когда в столице происходит «нарастание угрозы», власти принимают «локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости».

Ранее мэр столицы сообщил, что резервные госпитали Москвы для инфицированных коронавирусом пока не будут закрывать.