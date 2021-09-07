В Москве не станут пока закрывать резервные госпитали для больных COVID-19
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Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости COVID-19 одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее», — заявил Собянин.
Он подчеркнул, что в Москве «всегда готовы к любой ситуации».
Мэр столицы добавил, что при видимом спаде заболеваемости COVID-19 в городе власти начинают снимать ограничения.
Ранее Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии.