В Москве не станут пока закрывать резервные госпитали для больных COVID-19

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Резервные госпитали Москвы для инфицированных коронавирусом не будут пока закрывать.
В Москве не станут пока закрывать резервные госпитали для больных COVID-19
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости COVID-19 одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве «всегда готовы к любой ситуации». 

Мэр столицы добавил, что при видимом спаде заболеваемости COVID-19 в городе власти начинают снимать ограничения.

Ранее Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии.

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