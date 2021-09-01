Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге написал, что «после вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали, пока в ограниченном масштабе — без шумных народных гуляний и мастер-классов».
Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии
  • РИА Новости

«Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки», — отметил мэр.

Согласно данным на 1 сентября, за сутки в России выявили 18 368 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 937 333 случая COVID-19.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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