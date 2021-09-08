Памфилова: СМИ-иноагенты вправе освещать выборы и присутствовать на участках
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«СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов», — сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Как пишет ТАСС, она добавила, что представители таких СМИ «могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов России».
Ранее Памфилова заявила, что в ближайшее время ЦИК подготовит разъяснения по работе СМИ и наблюдателей от организаций, которые были внесены в реестр иностранных агентов.