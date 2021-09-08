Истребители МиГ-31БМ совершили перелёт из Красноярского края в Забайкалье

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили перелёт из Красноярского края в Забайкалье в ходе лётно-тактических учений.

Отмечается, что самолёты вылетели из-под Красноярска с целью осуществления боевых пусков ракет большой дальности действия.

«Перед выполнением боевых пусков экипажи выполнили разведку маршрутов подлёта к новому аэродрому, провели разбор действий в районе боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле», — цитирует «ПолитЭксперт» сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Во время основного этапа манёвров военные пилоты отработают перехват воздушных целей типа «истребитель» и «штурмовик» условного противника.

Ранее лётчики палубной авиации Северного флота на самолётах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ прибыли в Крым для обучения на тренажёре, имитирующем палубу авианесущего крейсера.