Истребители МиГ-31БМ совершили перелёт из Красноярского края в Забайкалье
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Отмечается, что самолёты вылетели из-под Красноярска с целью осуществления боевых пусков ракет большой дальности действия.
«Перед выполнением боевых пусков экипажи выполнили разведку маршрутов подлёта к новому аэродрому, провели разбор действий в районе боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле», — цитирует «ПолитЭксперт» сообщение пресс-службы Центрального военного округа.
Во время основного этапа манёвров военные пилоты отработают перехват воздушных целей типа «истребитель» и «штурмовик» условного противника.
Ранее лётчики палубной авиации Северного флота на самолётах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ прибыли в Крым для обучения на тренажёре, имитирующем палубу авианесущего крейсера.