Лётчики палубной авиации Северного флота прибыли в Крым

Лётчики палубной авиации Северного флота на самолётах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ прибыли в Крым для обучения на тренажёре, имитирующем палубу авианесущего крейсера.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) повторяет взлётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и используется для испытательных полётов палубных самолётов, горизонтального взлёта и посадки, а также для отработки техники взлёта и посадки на авианосец.

В ходе обучения экипажи корабельной авиации СФ совместно с пилотами морской авиации ЧФ отработали элементы сложного и высшего пилотажа, элемент «касание» палубы авианесущего крейсера, приёмы воздушного боя с условными пусками ракет класса «воздух — воздух».

Дневные и ночные тренировки продлятся до конца сентября, после экипажи вернутся на аэродром базирования Северного флота.

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