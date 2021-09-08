Кабмин выделил почти 2 млрд рублей на обновление библиотек и детских театров

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 2 млрд рублей на обновление муниципальных библиотек, пополнение книжных фондов и оснащение детских театров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина России.

«Более 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 1 млрд рублей из указанных средств пойдёт на модернизацию как минимум 150 муниципальных библиотек.

Ранее сообщалось, что власти России выделили 15 млрд рублей на приобретение новых школьных автобусов для семи регионов страны.