Кабмин выделил 15 млрд рублей на покупку школьных автобусов

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Власти России выделили 15 млрд рублей на приобретение новых школьных автобусов для семи регионов страны, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Кабмин выделил 15 млрд рублей на покупку школьных автобусов
  • © Виталий Безруких
  • РИА Новости

«Правительство выделило 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов — первыми их получат Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ростовская, Нижегородская и Омская области и Пермский край», — приводит её слова Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

В июле глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении соответствующих средств на обновление парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов по поручению президента России Владимира Путина.

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