Кабмин выделил 15 млрд рублей на покупку школьных автобусов

Власти России выделили 15 млрд рублей на приобретение новых школьных автобусов для семи регионов страны, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Правительство выделило 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов — первыми их получат Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ростовская, Нижегородская и Омская области и Пермский край», — приводит её слова Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

В июле глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении соответствующих средств на обновление парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов по поручению президента России Владимира Путина.