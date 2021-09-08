Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная назвала самый грозный симптом COVID-19

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Одышка является самым грозным симптомом коронавирусной инфекции, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная назвала самый грозный симптом COVID-19
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — цитирует специалиста РИА Новости.

По её словам, в целом каких-либо новых признаков коронавируса за последнее время не появилось.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у перенёсших COVID-19 могут в течение нескольких месяцев наблюдаться последствия болезни, затрагивающие различные системы организма. В частности, это могут быть неврологические расстройства, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Глава Минздрава также подчеркнул, что в течение полугода после перенесённого заболевания резко возрастает риск смерти.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.

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