Поезд с лауреатами конкурса «Большая перемена» прибыл в Нижний Новгород
- © Большая перемена
- vk.com
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Детей поприветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
«Сегодня к нам приехали талантливые дети со всей России, успешные в учёбе, творчестве, проектной деятельности. Мы рады приветствовать их на нижегородской земле», — заявил он.
По его словам, дети ознакомятся с историей города и встретятся с интересными людьми.
Ранее сообщалось, что победители конкурса «Большая перемена» среди учеников 5—7 классов отправились в «Путешествие мечты» на специальном поезде. В ближайшие две недели 300 школьников увидят достопримечательности России.
«Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.