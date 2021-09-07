Поезд с лауреатами конкурса «Большая перемена» прибыл в Нижний Новгород

Поезд с лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыл в Нижний Новгород.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Детей поприветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«Сегодня к нам приехали талантливые дети со всей России, успешные в учёбе, творчестве, проектной деятельности. Мы рады приветствовать их на нижегородской земле», — заявил он.

По его словам, дети ознакомятся с историей города и встретятся с интересными людьми.

Ранее сообщалось, что победители конкурса «Большая перемена» среди учеников 5—7 классов отправились в «Путешествие мечты» на специальном поезде. В ближайшие две недели 300 школьников увидят достопримечательности России.

«Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.