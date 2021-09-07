От Facebook потребовали удалить мошеннические объявления с символикой «Роскосмоса»

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики корпорации «Роскосмос».
От Facebook потребовали удалить мошеннические объявления с символикой «Роскосмоса»
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook, Inc. письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации «Роскосмос», — отмечается в сообщении.

По данным российского ведомства, в соответствующих мошеннических объявлениях людей приглашают зарегистрироваться для участия якобы в проекте «Роскосмоса», позволяющем заработать на фондовых рынках. При регистрации от пользователя требуют банковские данные, с помощью которых в итоге похищают деньги.

Вместе с этим Роскомнадзор потребовал от руководства компании заняться проверкой и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого контента в соответствие с российским законодательством.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.

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