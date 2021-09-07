Мосгорсуд смягчил приговор политологу Николаю Платошкину

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Мосгорсуд смягчил приговор осуждённому на пять лет условно политологу Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, снизив ему срок наказания на три месяца.
Мосгорсуд смягчил приговор политологу Николаю Платошкину
  • РИА Новости

«Определением апелляционной инстанции Московского городского суда срок условного наказания в отношении Платошкина снижен с пяти лет до четырёх лет и девяти месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменений, судебное решение вступило в силу», — сказали ТАСС в суде.

Платошкин был признан виновным в мае, ему назначили штраф 700 тыс. рублей и пять лет лишения свободы в колонии общего режима условно.

Согласно данным суда, Платошкин публиковал видеоролики, в которых «озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса».

Также отмечалось, что он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам.

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