Суд в Москве назначил условный срок политологу Платошкину

Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам условно и штрафу 700 тыс. рублей политолога Николая Платошкина по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков.

«Суд постановил: признать Платошкина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на пять лет. Наказание считать условным», — приводит РИА Новости слова судьи Ольги Арбузовой.

Также она отметила, что ему назначен штраф в 700 тыс. рублей.

Гособвинитель просил приговорить Платошкина к шести годам колонии и оштрафовать его на 500 тыс. рублей.

Согласно данным суда, Платошкин публиковал видеоролики, в которых «озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса». Отмечается, что также он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам.

В июне 2020 года сообщалось, что Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам.