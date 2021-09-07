Психотерапевт Наумова объяснила, как помочь проявляющему жестокость ребёнку

Семейный психотерапевт Наталья Наумова дала советы родителям, как поступать в случае, если их ребёнок проявляется жестокость по отношению к другим детям.

Если ребёнок кого-то обижает, родителям необходимо с ним поговорить, сказала она в беседе с «Правдой.Ру».

«Необходимо ребёнку помочь: поговорить с ним, спросить, что его беспокоит, не ругать своего ребёнка, а поговорить с ним по-доброму и узнать, кто его когда-то обижал, на что он обижен, почему он так себя ведёт», — объяснила специалист.

Если у родителей не получается сдержать критику и обвинения, необходимо обратиться к психологу, который поможет разобраться в причинах происходящего.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.