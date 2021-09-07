В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID-19

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В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили о результатах контроля за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Отмечается, что «с 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по городу Москве гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 8320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении».

В ведомстве рассказали, что «составлено 4973 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России». 

«Решения по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП России принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 3954 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 1673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 млн 245 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 7 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 17 425 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 047 880 случаев инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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