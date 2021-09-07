Физиономист высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц

Короткая ссылка
Физиономист Олег Воеводин высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц.
Физиономист высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц
  • © СК РФ

«С раннего детства кидается из крайности в крайность, максималист ярый, имеется раздвоение личности по сей день», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, закрытые внутренние веки свидетельствуют о том, что подозреваемый был уверен в своих действиях.

Как предположил Воеводин, мужчина закрылся от всех и по эмоциям похож на робота.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Диана Гурцкая в беседе со «Взглядом» потребовала максимально строго наказать убийцу кемеровских школьниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить