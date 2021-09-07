Физиономист высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц

Физиономист Олег Воеводин высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц.

«С раннего детства кидается из крайности в крайность, максималист ярый, имеется раздвоение личности по сей день», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, закрытые внутренние веки свидетельствуют о том, что подозреваемый был уверен в своих действиях.

Как предположил Воеводин, мужчина закрылся от всех и по эмоциям похож на робота.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Диана Гурцкая в беседе со «Взглядом» потребовала максимально строго наказать убийцу кемеровских школьниц.