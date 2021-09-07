Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 10 сентября

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила, что 10 сентября будет закрыта для посетителей территория Московского Кремля.

«В связи с проведением государственных мероприятий 10 сентября 2021 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет», — приводит ТАСС сообщение отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ведомстве не уточнили, какие именно государственные мероприятия будут проводиться в Кремле в этот день.

23 мая допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены был закрыт.