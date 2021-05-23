Допуск посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт 23 мая

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены в воскресенье, 23 мая, будет закрыт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Отмечается, что допуск будет закрыт из-за подготовки и проведения государственных мероприятий на Красной площади.

Также выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота 23 и 24 мая будет закрыт.

Ранее руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов рассказал, что открытие мероприятия запланировано на 27 августа, а подготовка к нему идёт полным ходом.