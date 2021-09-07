Обвиняемый в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов уехал в Грузию

Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных следствия, переехал из России в Грузию.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу», — написал Павлов в Telegram.

По его словам, ограничения, которые были наложены на него в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной.

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — добавил он.

В апреле Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.

В частности, юристу запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.