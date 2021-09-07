Обвиняемый в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов уехал в Грузию

Короткая ссылка
Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных следствия, переехал из России в Грузию.
Обвиняемый в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов уехал в Грузию
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу», — написал Павлов в Telegram.

По его словам, ограничения, которые были наложены на него в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной.

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — добавил он.

В апреле Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.

В частности, юристу запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить