Работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кемеровских школьниц
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- РИА Новости
«Часто к нам приходил мужчина, который увёл девочек... Выпивку иногда покупал», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, одна из школьниц жила недалеко от этого же магазина.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.
6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.