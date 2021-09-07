Работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кемеровских школьниц

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Мужчина, подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области, часто появлялся в магазине, где его вместе с будущими жертвами запечатлели видеокамеры, заявила продавец-кассир.
Работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кемеровских школьниц
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Часто к нам приходил мужчина, который увёл девочек... Выпивку иногда покупал», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, одна из школьниц жила недалеко от этого же магазина.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

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