Работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кемеровских школьниц

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области, часто появлялся в магазине, где его вместе с будущими жертвами запечатлели видеокамеры, заявила продавец-кассир.

«Часто к нам приходил мужчина, который увёл девочек... Выпивку иногда покупал», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, одна из школьниц жила недалеко от этого же магазина.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.