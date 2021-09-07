Милонов предложил запретить публиковать в СМИ информацию о преступлениях педофилов
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- РИА Новости
«Нужно запретить смаковать подробности этих зловещих преступлений. Потому что для людей с нарушенной психикой эта информация является побуждением к действиям», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, публикацию подобных сведений необходимо запретить.
«Сделать, как было раньше: засекретить подобные преступления и не сообщать о них», — добавил Милонов.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.
6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.