Милонов предложил запретить публиковать в СМИ информацию о преступлениях педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил засекретить преступления, связанные с изнасилованием и убийством детей, а также запретить распространять информацию о них в интернете и СМИ.

«Нужно запретить смаковать подробности этих зловещих преступлений. Потому что для людей с нарушенной психикой эта информация является побуждением к действиям», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, публикацию подобных сведений необходимо запретить.

«Сделать, как было раньше: засекретить подобные преступления и не сообщать о них», — добавил Милонов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.