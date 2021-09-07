Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Короткая ссылка
Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным 11 сентября, в День города.
Проезд по МЦК будет бесплатным в День города
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

Таким образом столичные власти совместно с РЖД отметят пятилетие МЦК.

Кроме того, отметил Собянин, запланированы различные праздничные мероприятия, в том числе концерт в парке «Зарядье».

«Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками, а также их конструированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить