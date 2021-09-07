Проезд по МЦК будет бесплатным в День города
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
Таким образом столичные власти совместно с РЖД отметят пятилетие МЦК.
Кроме того, отметил Собянин, запланированы различные праздничные мероприятия, в том числе концерт в парке «Зарядье».
«Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что в День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками, а также их конструированию.