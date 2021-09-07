В Подмосковье произвели более 400 тысяч тонн молока в 2021 году

В Минсельхозе Московской области сообщили, что сельскохозяйственные предприятия региона произвели более 400 тыс. т молока в текущем году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С начала текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья достигло 417 тыс. т», — уточнил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Он отметил, что это на 2,6% больше, чем в 2020 году. Размеры среднесуточной молочной продуктивности дойного стада составили около 22 л молока на одну корову.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.