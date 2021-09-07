В одной из школ Приморья открыли «Точку роста»

Короткая ссылка
В приморской школе прошла церемония открытия «Точки роста». В Министерстве образования Приморского края рассказали, что в новом учебном году в 43 школах региона появятся такие образовательные центры.
В одной из школ Приморья открыли «Точку роста»
  • © Правительство Приморского края

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.    

7 сентября «Точку роста» в торжественной обстановке открыли в школе №5 Надеждинского района.

Общий объём финансирования из бюджета на открытие «Точек роста» составил 67,5 млн рублей.

«До 2024 года мы организуем такие «Точки роста» во всех сельских школах края. Особенно важно, что каждая из них предназначена для использования не только в одной конкретной школе, другие образовательные учреждения тоже смогут пользоваться оборудованием. Появление «Точек роста» призвано привить детям интерес к науке», — отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить