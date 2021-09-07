В одной из школ Приморья открыли «Точку роста»

В приморской школе прошла церемония открытия «Точки роста». В Министерстве образования Приморского края рассказали, что в новом учебном году в 43 школах региона появятся такие образовательные центры.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

7 сентября «Точку роста» в торжественной обстановке открыли в школе №5 Надеждинского района.

Общий объём финансирования из бюджета на открытие «Точек роста» составил 67,5 млн рублей.

«До 2024 года мы организуем такие «Точки роста» во всех сельских школах края. Особенно важно, что каждая из них предназначена для использования не только в одной конкретной школе, другие образовательные учреждения тоже смогут пользоваться оборудованием. Появление «Точек роста» призвано привить детям интерес к науке», — отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.