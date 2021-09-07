ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

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ФСБ распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму.

На видеозаписи подозреваемые дают признательные показания. В частности, они рассказывают, как закладывалась и маскировалась взрывчатка.

Ранее в ФСБ сообщили, что произошедшая 23 августа в районе населённого пункта Перевальное диверсия на участке газопровода была организована Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Задержаны три человека. По данным спецслужб, по указанию одного из руководителей «Меджлиса»* в июне исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. 

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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