В Госдуме прокомментировали предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах.

«Безусловно, необходимо вводить соответствующие преференции, но, на мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — считает депутат.

Она отметила, что «достаточно много субъектов Федерации предоставляют специальные звания, награды и премии» таким парам.

«Например, премии в размере количества прожитых лет. На мой взгляд, это более объективно, чем предоставлять соответствующие преференции только при вступлении в брак. К тому же молодые семьи имеют соответствующие преференции по льготной ипотеке и многим другим направлениям», — добавила Бессараб.

Ранее Милонов предложил дарить молодожёнам сертификат на отдых на российских курортах.

Он подчеркнул, что такая мера поддержки «подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению страны».