В Госдуме прокомментировали предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых
- РИА Новости
«Безусловно, необходимо вводить соответствующие преференции, но, на мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — считает депутат.
Она отметила, что «достаточно много субъектов Федерации предоставляют специальные звания, награды и премии» таким парам.
«Например, премии в размере количества прожитых лет. На мой взгляд, это более объективно, чем предоставлять соответствующие преференции только при вступлении в брак. К тому же молодые семьи имеют соответствующие преференции по льготной ипотеке и многим другим направлениям», — добавила Бессараб.
Ранее Милонов предложил дарить молодожёнам сертификат на отдых на российских курортах.
Он подчеркнул, что такая мера поддержки «подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению страны».