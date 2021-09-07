Милонов предложил дарить молодожёнам сертификат на отдых на отечественных курортах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Милонов отметил, что в последние годы государство многое делает для укрепления и повышения статуса института брака.

Между тем, по мнению парламентария, для того чтобы стимулировать именно молодых россиян вступать в брак, государство могло бы прибегнуть к отдельным методам.

К примеру, как объяснил депутат, многие молодые люди медлят с женитьбой по причине неустойчивого финансового положения: у влюблённых часто не хватает денег на свадебное путешествие, которое «стало неотъемлемой частью современного бракосочетания».

«Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодожёнов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия», — говорится в тексте обращения.

Милонов подчеркнул, что такая мера поддержки «подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению нашей страны».

Ранее сообщалось, что количество заключённых в России браков выросло на 40% за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.