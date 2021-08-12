Число заключённых в России браков выросло на 40% за полгода

Количество заключённых в России браков выросло на 40% за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минюста.

Как уточняется, за первые полгода 2021-го отношения зарегистрировала 367 661 пара, в то время как годом ранее за этот период брак оформили 221 153 раза.

Наибольшее число браков заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), а также в Краснодарском крае (16 891) и в Свердловской области (11 671).

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.