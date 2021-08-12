Число заключённых в России браков выросло на 40% за полгода
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минюста.
Как уточняется, за первые полгода 2021-го отношения зарегистрировала 367 661 пара, в то время как годом ранее за этот период брак оформили 221 153 раза.
Наибольшее число браков заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), а также в Краснодарском крае (16 891) и в Свердловской области (11 671).
Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.