Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников

Пенсионеры в России имеют право получать доплаты к пенсии за родственников в соответствии с некоторыми госпрограммами материальной поддержки, заявил специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что в соответствии с этими программами пенсионеры могут получать выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также средства по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Кроме того, дополнительные средства может получить пенсионер, у которого на иждивении числятся нетрудоспособные родственники. К ним относятся дети, родители, супруги, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Чтобы получить деньги, достаточно обратиться в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Сумма выплаты будет составлять треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого человека.

Для пенсионеров, родственники которых пропали без вести или погибли во время боевых действий или при исполнении служебных обязанностей с 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля.

Надбавка в 4378,49 рубля полагается родителям и женам военнослужащих, которые погибли при защите СССР. Выплаты предусмотрены и для родственников участников боя в Аргунском ущелье.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова ранее подробно объяснила изменения в правилах начисления пенсий с 2022 года.